Musiken blev vägen ut ur depressionen

I klippet får du höra Stefan Lindström om sin stora passion för musiken.

Förra året insåg Stefan Lindström att han behöver musiken mer än någonsin när han blev utskriven från sjukhuset efter att ha lidit av en djup depression under sommaren.

– Jag plockade upp fiolen direkt när jag kom hem och började lägga ett komp, säger han.

Ägnar tiden åt att skapa musik

Innan pandemin var Stefan Lindström ute och spelade flera gånger i månaden i olika sammanhang, och var även bokad som artist till Stockholm Pride. Men när allt blev inställt förändrades tillvaron drastiskt och istället blev han kvar i lägenheten hemma i Surte, och han tappade tron på framtiden.

– Jag insåg att jag behövde ägna mig åt någonting, och jag började sätta ihop några melodier jag haft i huvudet sedan tidigare, säger han.

Resultatet blev tillräckligt för att släppa en ep till sommaren. Nu längtar Stefan Lindström efter att även komma ut och turnera igen.

– Jag saknar ljudet av applåder, säger han.

