I helgen ställdes en agilitytävling in i Härryda in med kort varsel på grund av oron för den okända sjukdomen Foto: Fiona Lövdinger/TT

Oro efter norska hundsjukdomen – tävling ställdes in

Ytterligare fem till sex fall av en hittills okänd hundsjukdom har rapporterats in i Norge, enligt NRK. Två av dessa hundar har dött. I helgen ställdes en agilitytävling in i Härryda in med kort varsel på grund av oron för sjukdomen.

– Vi vill inte skapa en mötesplats för hundägare just nu innan vi vet mer, säger arrangörerna Fiona och Emily Lövdinger.

Cirka 70 hundekipage var anmälda till lördagens tävling på Härryda hundarena. Men arrangörerna bestämde sig på fredagen för att ställa in evenemanget, efter uppgifter om att en hund i Partille, som varit på utställning i Norge, insjuknat med diarréer och kräkningar. Ville inte riskera något I Norge har totalt 21 hundar dött av den än så länge okända sjukdomen som bland annat ger symptom som blodiga diaréer och ett hastigt sjukdomsförlopp. Norska myndigheter har inte hittat orsaken till sjukdomen, trots att döda hundar har obducerats. – Det kändes helt rätt att ställa in. Det kan vara något helt annat som hunden här blivit sjuk av, men vi kände att om det finns minsta lilla risk att det finns i Göteborg så ville vi inte riskera något, säger Fiona Lövdinger på Härryda hundarena. Inga fall i Sverige Det finns enligt Statens veterinärmedicinska anstalten ännu inga bekräftade fall av den norska hundsjukdomen i Sverige. När det gäller den sjuka hunden i Partille så mår den efter veterinärvård bättre, enligt uppgifter till tidningen GT. Enligt arrangörerna Fiona och Emily Lövdinger har de fått positiv respons från hundägare efter beslutet om att ställa in helgens tävling i Härryda. – Som hundägare gör man vad som helst för att det inte ska hända en själv. Vi gjorde det som vi ansåg vara bäst för hundarna innan mer information kommit om smittan, säger Fiona Lövdinger. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!