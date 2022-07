Otjänligt vatten på flera badplatser i Göteborg

Bakgrunden är den senaste tidens dåliga väder.

– När det blir den typen av regn som kom i måndags så sköljer det med sig mycket föroreningar. Så under stora regn kan det bli höga halter av bakterier i vattnet, säger Peter Elheim, enhetschef för park och naturförvaltningen i Göteborgs Stad.

Just för att det kom över 40 mm regn under måndagen gjorde man en extra provtagning på tisdagen. När man idag fick de provsvaren visade de på förhöjda bakteriehalter.

Nu har förvaltningen tagit nya prover, men de svaren kommer först under nästa vecka. Då kan man komma att gå ut med nya rekommendationer.

Avrådan från bad gäller från och med fredagen den 29 juli och tillsvidare.