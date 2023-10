Ovädret Babette på väg in över Västsverige – kan bli snö och hårda vindar

Stormen Babette har gett stora konsekvenser i Skottland, och under dagen drar ovädret in över Västsverige. Här kan det bli stormbyar utmed kusten men inåt land väntas det mattas av något.

– Här väntas mycket hårda vindbyar, men inte värre, men det kan ju vara besvärligt nog, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

Gul varning

Värst drabbade blir Hallandskusten och Bohuskusten och en gul vindvarning är också utfärdad väster om Vänern från 16-tiden på fredagen. Risk finns för nedfallna träd som kan påverka trafik och elförsörjning.

– Om man kan så välj de stora vägarna, det är småvägarna där det är störst risk att träd träffar vägarna, säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket.

Under fredagen och även under lördagen ställs flera tåg in.

På fredagsmorgonen hade snö fallit bland annat i Ulricehamn och i övriga Sjuhärad och även Dalsland kan det bli inslag av snö och blötsnö under dagen.