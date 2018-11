Oklart varför passagerarfärja gick på grund

På torsdagskvällen gick en passagerarfärja från Västtrafik på grund innanför Gullholmen i Orusts kommun. Ombord på färjan var två passagerare och två personer från personalen, men samtliga lyckades komma i land med hjälp av en förbipasserande färja.

Under fredagsförmiddagen meddelar Västtrafik att färjan under natten har legat intill Tuvesvik och att den under dagen kommer att transporteras till ett varv för en grundlig undersökning.

– Exakt vad som har orsakat den här grundstötningen vet vi inte. Men något har gått fel eftersom den har kört på grund. Det ska inte ha skett något typ av oljeläckage eller den typen av problem har vi kunnat se, nu får utredningen visa vad det var som gjorde att det gick som det gick, säger Kristian Lans, presskommunikatör vid Västtrafik.

Inga personer skadade

Ingen person ska ha skadats, och vad färjan kan ha fått för skador kommer att visa sig under undersökningen.

– Vi ser allvarligt på alla incidenter i kollektivtrafiken. Men en grundstötning är en allvarlig incident. Som tur är verkar det ha gått bra, jag vill inte spekulera i vad det här skulle kunna bero på utan nu ska vi även prata med personal för att se vad som kan ha hänt, säger han.