Publikrekord på Way out west när besökare trotsade regnet

Regnet föll åter över Göteborg när dragplåstret Håkan Hellström intog scenen under Way Out Wests sista kväll, men trots det var publiken större än någonsin. Enligt arrangören Luger slog festivalen publikrekord för andra året i rad med 55.000 unika besökare.

– Efter en minst sagt skakig inledning på veckan fick vi göra det Way Out West vi ville, så vi är supernöjda och glada, säger Filip Hiltmann, marknadsansvarig på Way Out West.

Slottsskogen stod pall trots regnet

Stormen Hans framfart tvingade arrangarören att tidigarelägga byggnationen av festivalområdet, vilket SVT tidigare har rapporterat om. Men den klassiska festivalgeggan nådde inte så djupa nivåer som först fruktats.

– Vattnet rann undan bra och både vi och park- och naturförvaltningen tycker att Slottsskogen ser helt okej ut, säger Filip Hiltmann.



Vidtog ni några extra åtgärder för att skydda gräsmattorna?

– Vi lade ut jättemånga vita plastbrickor som publiken stod på under konserterna. Det var inte så många som gick i de leriga partierna, vilket underlättade väldigt mycket.