Så mycket skattepengar läggs på representation och konferenser

Det handlar exempelvis om middagar, chefskonferenser och spa-besök. Nu visar SVT:s granskning av stadsdelarnas utgifter att det skiljer miljontals kronor mellan stadsdelarna i Göteborg.

Västra Göteborg är den stadsdel i Göteborg som lägger mest pengar på kurser, konferenser och representation. Hittills i år har man lagt 4,8 miljoner kronor.

Det är nästan dubbelt så mycket som stadsdelarna Lundby och Östra Göteborg, där man har lagt 2,5 miljoner kronor respektive 2,4 miljoner kronor.

Det här visar SVT:s granskning av stadsdelarnas kostnader under januari–augusti i år.

Stadsdelar i tuff ekonomisk situation

Representation, kurser och konferenser är något som är nödvändigt för både kommunala och privata organisationer. Men vi ville undersöka hur det kan skilja så mycket mellan stadsdelarna och om man hade kunnat hitta billigare lösningar.

I Lundby försöker man undvika dyra konferenser med övernattningar, berättar stadsdelsdirektören Kristina Lindfors.

Något som både Västra Göteborg och Lundby har gemensamt är att båda stadsdelarna befinner sig i en tuff ekonomisk situation, som SVT tidigare har berättat om.

Så håller Lundby kostnaderna nere

I Lundby håller stadsdelens beslut om att vara restriktiva med representation, kurser och konferenser kostnaderna nere.

– Det vi gör är att försöka nyttja våra egna lokaler och vår egen kompetens här, säger Kristina Lindfors, stadsdelsdirektör i Lundby.

– Det viktiga är att säga att vi är restriktiva, men det är inget stopp, men vi ligger lågt när det gäller dyrare externa utbildningar, konferenser med övernattningar och så, säger hon.

Något som kan påverka kostnaderna är hur många anställda och hur många invånare stadsdelen har.

Men även om man jämför kostnader per anställd och per invånare så är Västra Göteborg en av de stadsdelar som har högst kostnader och Östra Göteborg och Lundby två av dem som har lägst.

Västra Göteborg har under perioden januari-augusti haft kostnader på 1 114 kronor per anställd och Lundby 822 kronor per anställd. Högst kostnader per anställd har Askim-Frölunda-Högsbo, 1 165 kronor, och lägst har Östra Göteborg, 643 kronor.