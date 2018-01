Larm om skottlossning på Hisingen

Polisen uppger att flera personer larmat om skottlossning och det pågår under lördagskvällen en stor polisinsats på platsen och polisens helikopter har varit uppe för att få en överblicksbild.

Det ska inte finnas några skadade, enligt vad polisen känner till.

Tittar på eventuella kopplingar till tidigare dåd

Kyrkbyn på södra Hisingen. Foto: Google earth / SVT

Området kring Kyrkbyn har under slutet av 2017 drabbats av en serie av våldsdåd. Handgranater har kastats in i lägenheter och placerats under bilar.

– Vi tittar ju på om det finns samband med tidigare händelser men något mer konkret vi inte gå in på, säger Martina Saghamre.

Polisen vill i nuläget inte gå in på detaljer om vad vittnen sett på platsen.

– Vi jobbar på med yttre personal på plats samtidigt som det fortgår en förundersökning med allt vad det innebär – som inre spaning och att vi tittar på samband med andra händer och underrättelser som kan vara till gagn.

Har gjort fynd

Trots att ingen person hittats skadad utreder polisen ärendet som försök till mord. Vid 20.30 på lördagen har fortfarande målsägande givit sig till känna och polisen har heller inte gripit någon misstänkt.

– Mig veterligen har vi ingen misstänkt, säger polisens vakthavande befäl Martina Saghamre.

Polisen har dock säkrat vissa fynd på platsen, men vad för typ av fynd det handlar om vill de inte berätta.