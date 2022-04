Trots miljardöverskott: Återbetalning för testningen aldrig aktuell

- Det var ju syftet med överenskommelsen att stimulera provtaging när man ville få det här igång snabbt, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Det statliga schablonbidraget till regionerna var på 1 400 kronor per genomfört PCR-test under 2020 och 2021. SVT:s sammanställning visar att minst 11 regioner har haft mindre utgifter jämfört med vad de har fått in i statliga bidrag för PCR-testningen. Överskotten bland de regioner SVT fått uppgifter från blir sammanlagt på 3,3 miljarder.

Fick skapa en schablonsumma

Våren 2020 var det diskussion om ersättningen, innan överenskommelsen mellan stat och regioner tecknades, berättar Emma Spak, chef för sjukvård på SKR. Bland annat ville man säkra att provtagningen inte skulle tränga undan annan sjukvård.

– Regionerna behövde PCR-resurser även till andra diagnoser, säger Emma Spak.

Hon berättar att tanken från början var att varje region skulle ha ett eget avtal med Folkhälsomyndigheten.

– Men det blev väldigt många avtal att teckna och då var överenskommelsen ett sätt att få ett nationellt ramverk. Det var mycket vi inte visste i början av pandemin, där man fick landa i en rimlig nivå för att säkra att arbete kom igång.

Ser du ett demokratiskt problem med att staten gett ut pengar för en verksamhet men att det blev för mycket?

– Syftet var att stimulera provtagning, man ville få igång det snabbt och att säkerställa en provtagning i hela Sverige. Schablonen blir ett sätt att säkra att det finns klara och tydliga förutsättningar för regionerna från början och en säkerhet när man etablerar något som är så viktigt som en omfattande testning.

Hon anser att det är en statlig sak att kräva eventuell återbetalning.

– Det finns andra statsbidrag som är konstruerade med återbetalning men så här det inte här.