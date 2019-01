SMHI varnar för plötslig ishalka

Under tisdagen överraskades flera län i västra och södra Sverige av ett plötsligt snöfall, något som orsakade slask och halka och flera olyckor under tisdagens rusningstrafik.

Det luriga väglaget dröjde kvar till onsdagsmorgonen, och SMHI har under onsdagen gått ut med en klass-1 varning för plötslig ishalka i Halland, Västra Götaland, Bohuslän, Jönköping, Kronoberg och Skåne.

– Det är för att det kommer regn på kalla vägytor. Då hinner droppen flyta ut lite innan de fryser, säger Per Stenborg, SVT:s meteorolog.

Det är framför allt på onsdagsmorgonen och förmiddagen man bör vara försiktig på vägarna, menar han. Senare på dagen blir vädret mildare.

– Ju längre fram på dagen man kommer desto högre blir yttemperaturen.

Halt även på torsdag

I stora delar av västra och södra Sverige väntas regn under onsdagseftermiddagen följt av ett snabbt temperaturfall under natten till torsdag. SVT:s meteorologer uppmanar därför till extra försiktighet under torsdagsmorgonen – även för gång- och cykeltrafikanter.

– Det kommer att bli omfattande och bred halka i stor del av hela södra Sverige under torsdagen, sade SVT:s meteorolog Nitzan Cohen under tisdagen.

Kallt hela helgen

Från och med torsdag beräknas temperaturen ligga under nollan ända fram till nästa vecka. Men det blir ingen snö, berättar meteorologen Pererik Åberg.

– Det kommer att bli stjärnklara vinternätter och soliga vinterdagar, säger han.

När är risken för halka som störst?

– Det är risk för halka hela helgen, men eftersom förhållandena i övrigt är lugna kommer Trafikverket att hinna göra väldigt mycket. Så de kommer säkert att vara ute och kämpa på jättemycket. Men under torsdagen tror jag att det kommer att vara problem även på de stora vägarna.