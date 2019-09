Ett par kämpar i vinden i Scaniaparken. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT

SMHI varnar: Nu drar första höstovädret in över landet

I Norge har ovädret under natten orsakat flera jordskred och översvämningar. Under söndagsmorgonen drar det in över västkusten och SMHI har utfärdat en klass 1-varning.

– Det är risk för mycket hårda vindbyar, säger Emilie Hörnqvist, metereolog på SMHI.

I Norge är flera vägar avstängda efter att årets första höstoväder dragit in över landet. – Det har varit förhållandevis hektiskt här. Vi har många anmälningar om stora mängder vatten, ras och älvar som har svämmat över, säger Tatjana Knappen, vid den norska polisen, till VG. Och nu drar ovädret in över Sverige. ”Blåsigt i hela södra Sverige” SMHI har gått ut med en klass 1 varning för mycket hårda vindbyar över norra västkusten – i Göteborg och Bohuslän. – Det är ett lågtryck som ligger över Norska havet som som ger mycket nederbörd och hårda vindbyar, säger Emilie Hörnqvist, metereolog på SMHI. Hon fortsätter: – I stort sett hela södra Sverige kommer ha en blåsig dag. Men de starkaste vindarna drabbar främst norra västkusten. Där väntas under söndagsmorgonen vindbyar på 21-24 meter per sekund. – Det når sin högsta intensitet under morgonen. Och sedan kommer det mest troligt att fortsätta vara starka vindar under hela dagen, säger Emilie Hörnqvist. Snö i Lapplandsfjällen Det norska ovädret väntas också orsaka problem i norra Lapplandsfjällen under söndagsmorgonen. Där väntas både hårda vindar och snö. Och även där har SMHI gått ut med en klass 1-varning. – Det är också kopplat till lågtrycket över norska havet. Det är främst på söndag morgon och förmiddag som det är hård vind. Men klass 1-varningen där är främst för att det är i samband med snödrev. Ovädret väntas däremot avta redan under måndagen och inte sprida sig över landet. – Det kommer sakta avta lite under natten till måndagen. På måndagen kommer det vara fortsatt byigt men det ör inte de här mycket hårda vindbyarna. Dela Dela

