Undersköterskan Soricka: ”Känns som att vi värderas olika”

Sornicka Appelkvist arbetar inom hemtjänsten i Askim-Frölunda-Högsbo. Hon har jobbat inom vården i 17 år nu. När ambulanssjukvården kom in till vårdtagaren hon var hos under inspelningen av vårt reportage reagerade hon med förvåning. Sjuksköterskorna från ambulansen kommer in med full mundering och plötsligt inser hon läget.

– Det är då det går upp för mig att dom faktiskt misstänker covid-19. Jag började dra i mitt förkläde och titta. ”Vad har jag på mig och vad har han på sig”, minns hon att hon tänkte.

Fick ingen information om misstanke om covid-19

Hon hade inte nåtts av information om att det fanns misstanke om covid-19 hos personen hon vårdade. Där har sjuksköterskan inom hemtjänsten inte meddelat henne, menar Sornicka Appelkvist. Detta känner dock inte hennes chefer till. Rutinen är att sjuksköterskan ska meddela vårdpersonal vid minsta misstanke om viruset. Då ska vårdpersonal gå in med plastförkläde, plasthandskar och visir. Något som cheferna i stadsdelen anser är tillräckligt för att förebygga att hemtjänstpersonal smittas hos vårdtagarna.

– Beroende på om det är mycket stänk och skvätt och om personen är demenssjuk och slår undan visiret, då ska man komplettera med munskydd, säger Christine Högberg, tf sektorchef äldreomsorg Askim-Frölunda-Högsbo.

I klippen ovan hör du Soricka Appelkvist och Christine Högberg berätta mer om hur det resoneras kring skyddsutrustning inom hemtjänsten.