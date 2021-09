Stor brist på husbilar: ”Samma i hela Europa”

• Under perioden januari till augusti 2021 har 3 321 registrerade husvagnar mot 2 915 under samma period 2020. I procent innebär detta en ökning med 13,92 %.

• Under samma period har det totalt registrerats 4 218 husbilar, medan det under motsvarande period 2020 registrerades 3 127stycken. I procent innebär detta en ökning med 34,89 % i år.

Källa: Husvagnsbranschens Riksförbund