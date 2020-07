Triumfglassen ”Sitting Bull” kritiseras: ”Det är skamligt”

Sitting Bull var under mitten av 1800-talet ledare för den kanadensiska ursprungsbefolkningen. Att Triumf valt att döpa sin glass till samma namn, med en bild på förpackningen föreställande ett barn som slickar på glassen, anser Antonie Grahamsdaughter är under all kritik.

– Han kämpade med sitt folk mot kolonisationen och blev sedan mördad i USA. Att han blir en avhumaniserad karikatyr på den här glassen, det är skamligt, säger hon.

Överväger att byta namn

Glassföretaget uppger att de har fått flera reaktioner via sin kundtjänst och i sociala medier. Nu funderar de på att byta namn eller ta bort glassen.

– Tiderna förändras. Vi behöver göra en ny bedömning gällande varumärket och utseendet och allt som hör till produkten, säger Felix Müntzing, försäljning- och marknadchef på Triumf Glass AB.

Så här resonerar glassföretaget om den kritiserade glassen.