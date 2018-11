Välgörenhetsorganisationer kapar Black Friday

Allt fler har blivit kritiska mot konsumtionen under Black Friday. Nu har välgörenhetsorganisationer valt att utnyttja den uppmärksamhet som finns kring Black Friday och har lyckats samla in miljoner på sina kampajer.

Flera välgörenhetsorganisationer har startat insamlingar på sociala medier, framförallt Facebook. Där har bland annat Unicef startat insamlingen ”Black Friday – för barnen i Jemen”.

– Vi såg att det fanns en motreaktion mot Black Friday och att det samtidigt finns extremt stora behov i vår verksamhet, speciellt i Jemen där barn svälter. Vi såg att det fanns en möjlighet där att vi skulle kunna samla in pengar, säger Per Westerberg, vice generalsekreterare på Unicef Sverige.

Organisationen har lyckats samla in närmare 1,3 miljoner kronor.

– Det är väldigt bra siffror. Det är också så att vi får pengar via Swish, så vi har fått in ännu mer pengar, säger Per Westerberg.

”Inte vad vi eller vår jord behöver”

En av alla tusentals som har skänkt pengar till Unicef är Yvonne Benzian från Hovås.

– Jag skänkte pengar för att jag läste en artikel om svälten i Jemen, det är fruktansvärt, säger hon.

Att det blev just på Black Friday-insamlingen var en slump, men hon anser det självklart att skänka pengar istället för att konsumera.

– Jag tycker att alla konsumtionsdagar är otäcka som det ser ut på vårt jordklot i dag. Vi ska inte köpa saker bara för att det är Black Friday, det är inte vad vi eller vår jord behöver.

Även i Göteborg

Många andra organisationer har gjort samma sak. Det handlar om miljontals kronor bara i Sverige och Norden. Bland annat har Röda korset insamlingen ”Ingen rea – men du räddar liv på köpet!” och har ett mål på 100 000 kronor.

Det handlar om organisationer i alla storlekar. I Göteborg finns det en mindre organisation som också försöker att göra sitt. Göteborgs katthjälp har ett mål om att samla in 5 000 kronor och snart nått halvvägs.