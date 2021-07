Vd:n om olyckan på Skara sommarland: ”Tragiskt”

I klippet hör du Janne Nilsson berätta mer om händelsen.

Larmet om olyckan kom in strax efter klockan 19 efter att en tioårig pojke åkt åkattraktionen Rodeo och under färden fallit ur åkvagnen. Pojken fördes till sjukhuset i Skövde och har under fredagen opererats. Polisen utreder nu händelsen och ärendet är rubricerat som vållande till kroppskada. Attraktionen har stängts av. För två år sedan skadades en åttaårig pojke i samma karusell.

Vittnet kritisk till personalens agerande

Borhan besökte Skara sommarland med sin familj. Precis innan parken stängde blev han vittne till den allvarliga olyckan. Han lyfte först ut andra barn som satt kvar i karusellen och lade sig sedan bredvid pojken, som låg på marken.

– Jag sa åt honom att ligga still och försökte lugna honom, säger han.

Borhan är kritisk till hur personalen på plats agerade. Han berättar att personalen höll sig borta och inte vågade komma fram.

– Personalen sprang iväg, säger han.

Han ställer sig också frågande till att Skara sommarland anställt så många unga personer.

– Nästan alla var runt 20 år gamla.

”Kommer ta reda på vad som gjordes”

Skara sommarland har startat en utredning för att gå till botten med vad som gick fel. Både åkattraktionen och personalens agerande kommer utredas.

– Vi kommer ta reda på vad som gjordes rätt och vad som gjordes fel, säger Annika Troselius, informationschef på Skara sommarland.