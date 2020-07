Volvo Cars återkallar över två miljoner bilar

Det är den största återkallelsen någonsin som Volvo Cars har gjort, uppger Ekot.

– Att återkallelsen blir så stor beror på att det handlar om en komponent som varit standardmonterad i våra äldre modeller under en längre tid. Den används inte längre. Ingen av de bilar vi tillverkar idag har den här komponenten, säger Volvo Cars presschef Stefan Elfström till SVT Nyheter Väst.

Tidigare modeller

Det handlar om bilar tillverkade från 2006 till 2019 och det är tidigare generationen av Volvo-modeller.

Vad är det för komponent du pratar om?

– Det handlar om framstolarnas bälten. De är förankrade i bilen via en stålvajer. Och denna stålvajer kan under särskilda förutsättningar utsättas för slitage, vilket över en längre tid kan göra att felet uppkommer. Men det är ett mycket, mycket sällsynt fel. För att de ska uppkomma krävs flera samverkande faktorer. Det är om vajern under lång tid regelbundet böjs över stolsdynan som slitaget kan uppstå, säger Stefan Elfström.

Inga olyckor

Han betonar att det inte har förekommit några incidenter, olyckor eller personskador på grund av felet.

– Detta är helt och håller en förebyggande åtgärd. Vi har upptäckt detta både på egna och kunders bilar. Nu kommer kunderna att fpå brev om detta, och ska kunna få felet åtgärdat på verkstäder under hösten, säger Stefan Elfström och tillägger att det är säkert att använda bilarna som vanligt under tiden.