Pressbild. Foto: Patrick Degerman/Skellefteå buss

Lokaltrafiken i Skellefteå inställd

All lokaltrafik i Skellefteå har ställts in på lördagsmorgonen. Detta på grund av halka.

– Vi har haft några avåkningar så vi beslutade att ställa in alla turer, säger Kristoffer Hedenström, trafikchef vid Skellefteå buss.

Det är halkigt på vägarna längs kusten. SMHI har en klass 1-varning utfärdad gällande plöstlig ishalka – något som i nuläget drabbar Skellefteå buss. – Vi har ställt in några timmar nu på förmiddagen. Säkerheten för våra chaufförer och passagerare går först, säger Kristoffer Hedenström. Bussbolaget har kontaktat kommunen för att halkbekämpa vägarna så att lokaltrafiken kan komma i gång igen. – Den officiella tiden är att vi kommer i gång vid klockan 12 och det känns inte orimligt. Dela Dela

