Annonsskärm vid E4 visade pornografiskt innehåll i Skellefteå

En person som hört av sig till Norran passerade tavlan vid 22-23-tiden på torsdagskvällen och berättar att annonstavlan visade porrfilm istället för den vanliga reklamen. Enligt tidningen ska en annan person ha filmat tavlan och där syns det tydligt att det är en porrfilm som visas.

Grit Media har försäljningsrättigheterna och distribuerar reklamen som visas på tavlan. Under torsdagsmorgonen var de tillsammans med polisen i lokalen där datorn som styr annonserna finns.

Andra inbrottet

– Jag fick ett sms tidigt i morse om att det hade visats någon form av konstigt innehåll, så då åkte vi dit direkt. När vi kom dit såg vi att det var uppbrutet. All utrustning var borta och när vi gick in i systemet såg vi att någon varit där kring 23-tiden i går kväll. Sedan har de slitit ut datorn vid 23.57. Det är det andra inbrottet vi har haft där på två-tre veckor. De tog all teknisk utrustning för att kunna driva den här skärmen, säger Ludwig Olofsson, platschef i Skellefteå på Grit Media.

Polisanmälts

Enligt Ludwig Olofsson har händelsen polisanmälts, vilket också polisen bekräftar.

– Det är en anmälan upprättad om olaga intrång och egenmäktigt förfarande. Det finns ännu ingen misstänkt i ärendet just nu, säger Maria Linné, presstalesperson för polisen Nord.