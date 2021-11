Arbetare plankar in för att jobba på bygget av batterifabriken i Skellefteå

Northvolt ett i Skellefteå har en handfull ingångar som drygt 2 000 byggjobbare, leverantörer och andra ska passera för att ta sig in. Man ska inte kunna ta sig in utan att det registreras. Men flera filmer från bygget visar att arbetare smiter in.

– Då bryter man mot bestämmelserna, definitivt, säger Conny Svensson.

Många utländska företag på bygget

I den så kallade personalliggaren registreras och sparas uppgifter om vilka personer som kommer och går till arbetsplatsen. Det är främst viktigt för att Skatteverket ska kunna kontrollera att entreprenörer betalar skatter och avgifter och att det inte förekommer svartarbete.

På byggarbetsplatsen finns många utländska företag och långt mer än tusen arbetare från olika länder.

– Jag uttrycker mig generellt, men det kan vara många konstigheter och oegentligheter som kan dölja sig bakom detta och risken är ju att man jobbar svart, menar Conny Svensson.

”Har uppmärksammat problemet”

Northvolt säger att de agerat för att möta problemet.

– Vi har själva uppmärksammat problemet att underleverantörers anställda tar sig in på ett felaktigt vis och det är naturligtvis inte acceptabelt, säger Anders Thor, ansvarig för samhällsrelationer vid Northvolt.

Arbetsmiljöverket har vid inspektioner träffat på utländska arbetare inne på området som inte finns med i utstationeringsregistret som företag har en skyldighet att anmäla till.

– Vi har infört vakter som patrullerar området dygnet runt och de kontrollerar så att de som är där inne har legitimation, svarar Anders Thor.

Gränspolisen har tipsats

Anders Thor säger att det i regel handlat om tre olika saker när vakten funnit personer utan giltig legitimation: de finns registrerade i systemet men har inte hunnit få någon, de har haft legitimation men glömt förnya den eller så har de helt enkelt glömt att ta med den.

– I vissa fall har personer också haft legitimation men valt att ta sig in olovligt på grund av köer eller långa avstånd.

Gränspolisen har också fått tips och har en skyldighet att kontrollera att utländska personer har laglig rätt att vistas i Sverige. Polisen ansvarar också för att genomföra arbetsplatsinspektioner där arbetsgivare kontrolleras.