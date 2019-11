Foto: SVT/TT

Avdelning på Norrlands universitetssjukhus stänger efter angrepp av vägglöss

Psykiatrins tillnyktringsenhet på Norrlands universitetssjukhus har tvingats stänga för sanering efter att vägglöss kommit in i lokalerna.

– Det var en patient som kom in som hade vägglöss och nu har man fått in det i lokalerna, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef för närsjukvården i Umeå.

Intagna på psykiatrins tillnyktringsenhet får nu flytta till andra avdelningar. Något som P4 Västerbotten var först med att rapportera om. – Det är besvärligt, ett pussel, men de får omfördelas till somatiska vårdavdelningar, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef för närsjukvården i Umeå. Spårhundar har använts Angreppet ses som lindrigt eftersom vägglössen inte upptäckts inne i väggarna. – Spårhundarna som har använts har bara markerat på lös inredning, säger Jennie Liling Ståhl. Hon betonar att vägglöss kan komma in med vilken patient som helst. – Det är viktigt att säga att det inte handlar om smuts eller så, det kan handla om vem som helst. Det är ännu oklart hur länge avdelningen måste hålla stängt. Dela Dela

