Tandvårdschefen: ”Umeå växer kopiöst, vi behöver fler kliniker”

Just nu är det hårt tryck på tandläkare på flera håll i Västerbotten. Umeå har under de senaste åren växt med i snitt 1 750 personer per år och man har svårt att hantera ökningen av patienter.

– Vi skulle behöva ytterligare en till två kliniker, säger tandvårdschefen Anna-Maria Stenlund Berggren.

Det senaste året har tandläkarbristen märkts av även i Umeåregionen och det syns på vissa av Folktandvårdens kliniker där det kan bli långa väntetider. För att lösa det här kort- och långsiktigt menar tandvårdschefen Anna-Maria Stenlund Berggren att man måste jobba med rekrytering och att använda sig av resurstandläkare där bristen är som störst. – Nu går det ut folk från Tandläkarhögskolan här i Umeå och som det ser ut i nuläget så är det 10-12 stycken som kommer att bli tandläkare hos oss efter årsskiftet och det kommer vi att märka av här, säger hon. ”Jättetufft läge i Skellefteå” Anna-Maria Stenlund Berggren berättar att mellan 5-8 stycken jobbar som resurstandläkare i Umeå och då jobbar de oftast en vecka i månaden på en annan klinik. Skellefteå är en av de kommuner i länet som har störst brist på tandläkare och där måste man prioritera de mest akuta patienterna. – Det är ett jättetufft läge där. I Skellefteåområdet måste man prioritera akuta barn och vuxna. I inlandskommunerna ser det lite olika ut men avstånden gör det svårt att åka mellan varandra. I klippet ovan kan du höra tandvårdschefen om hur de tacklar tandläkarbristen. Dela Dela

