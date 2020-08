Björnjakten i Västerbotten blev avlyst på söndagsmorgonen, sedan 13 björnar skjutits. Bilden är tagen vid annat tillfälle. Foto: Adam Ihse, TT

Björnjakten avlyst – 13 björnar fällda i Västerbotten

Under söndagsmorgonen sköts den 13:e björnen under licensjakten på björn i Västerbotten, under den första jaktperioden. Därmed är kvoten fylld och jakten avlyst.

Länsstyrelsen i Västerbotten gick på söndagsmorgonen vi 07-tiden ut med att björnjaktens första period är avlyst. Det gäller jakten 21 augusti till 6 september. 13 björnar fick skjutas, och det är nu uppnått. Den andra jaktperioden för licensjakt på björn inleds den 7 september. Totalt får 25 björnar skjutas i länet 2020, därmed återstår alltså 12 björnar för andra jaktperioden. Ingen björnjakt får bedrivas ovan odlingsgränsen. Så här har skjutna björnar fördelats per kommun: Så här har skjutna björnar fördelats per kommun: Visa Skellefteå 3 Lycksele 3 Dorotea 2 Storuman 2 Bjurholm 1 Åsele 1 Vindeln 1 Källa: Länsstyrelsen, rovdjurshandläggare Linda Backlund

