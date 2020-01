Mätdata från väderstationen i Stekenjokk visar att byvinden under nyårsdagens eftermiddag var uppe i 45 meter per sekund, och medelvinden nådde som högst 35,9 meter per sekund.

SMHI klass 1-varnar för mycket hård vind med nederbörd i Västerbottens län, Södra Lapplandsfjällen. Varningen gäller fram till torsdag kväll. I området varnas också för plötslig ishalka på grund av regn på kallt underlag.

I Norra Lapplandsfjällen varnar SMHI för storm klass 2, onsdag kväll och natt mot torsdag.