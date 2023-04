Brist på tandläkare i Region Västerbotten – trots högt söktryck till tandläkarutbildningen i Umeå

Det saknas 40-45 tandläkare av 140 på Folktandvården i Västerbotten. Nu under våren skickas antagningsbesked ut till dem som kommit in på tandläkarprogrammet till hösten. Förra året vad det rekordmånga sökande till tandläkarprogrammet på Umeå Universitet, och i år är det fortsatt högt tryck. Över 3 förstahandssökande per utbildningsplats.

– Det är jätteroligt, vi får många välmotiverade studenter hit, säger Malin Brundin, programansvarig på tandläkarprogrammet.

Söker sig utanför länet

I nuläget har tandläkarutbildningen 72 platser, och av dem som antas kommer ungefär 25 procent från Norrland. Antalet studenter som får sitt första jobb efter examen i Norrland är samma siffra – 25 procent.

– En sak att göra kan vara att locka fler studenter från norr, säger Malin Brundin.

Hör vad tandläkarstudenterna tänker kring jobb efter examen i videon.