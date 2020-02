Under söndagskvällen meddelade Skellefteå buss att de ställer in all busstrafik under resten av kvällen.

– På grund av det extremt hala väglaget måste vi tyvärr ställa in all trafik i Skellefteå Lokaltrafik för resten av kvällen. Väglaget kommer åtgärdas under natten och därmed räknar vi med att kunna köra enligt tidtabell imorgon, skriver Skellefteå på sin Facebooksida.

Skellefteå buss hänvisar till Länsstrafikens hemsida för ytterligare information om trafikläget.