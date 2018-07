Daniel Adams-Ray intar En flotte

Tidigare under sommaren har Shirin och Uno Svenningsson gästat En flotte, och i kväll är det alltså Daniel Adams-Ray som äntrar scenen ute på Skellefteälven. Konceptet har varit en succé och Skellefteborna har mer eller mindre vallfärdat till flotten för att njuta av bra musik under tisdagskvällarna under juli månad.

– Det har gått jättebra. Vi har haft vädret på vår sida, kan man säga. Shirin var en väldigt glad överraskning för många och när Uno (Svenningsson) var här hade vi väldigt mycket folk. Folk har visat mycket uppskattning, vilket så klart är kul. Vi är väldigt nöjda och vi hoppas att det ska fortsätta, säger arrangören Sofia Andersson Lundberg.

”Man öppnar dörrar”

Syftet med En flotte är att kunna erbjuda besökarna gratis, och bra, musikupplevelser.

– Vi ville ge folk en musikupplevelse, folk som kanske inte upplevt det tidigare. Alla kan komma då det är gratis och jag tror att det gör att folk känner sig välkomna. Jag tror att det är jätteviktigt. Man öppnar dörrar, både för artisterna men även för besökarna, säger Andersson Lundberg.

Efter kvällens spelning återstår en konsert i sommar, då Linnea Henriksson uppträder på flotten nästa tisdag.