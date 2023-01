Anna-Lena Danielsson (S) om nya rapporten om BB i Lycksele: ”Kan inte ta ställning till något”

Med en förlossningsavdelning stängd i Lycksele fram till vecka 4 gav regionledningen innan jul ett uppdrag till två utredare, konsulten Anders Sylvan och chefsläkaren Sofie Jakobsson, att se över om det kan gå att hitta några nya lösningar för att få i gång verksamheten.

Just nu är det mycket osäkert om och när avdelningen kan öppna igen. Det saknas både barnmorskor och läkare samtidigt som rekryteringsprocessen går mycket trögt. Under eftermiddagen fick både regionledning och politiker höra vad utredarna kommit fram till under snabbutredningen.

– Jag kan inte svara på vad som står i rapporten. Jag har fått en muntlig rapport så det är svårt att säga, konkreta förslag kommer mer framöver, säger Anna-Lena Danielsson (S) när hon intervjuas av SVT efter dragningen av rapporten.

Sliter på personalen

I uppdraget till utredarna skrev regionledningen att alternativet att slussa personal till Lycksele från Umeå och Skellefteå riskerar att leda till fler uppsägningar och därmed hota verksamheten i hela länet.

– Vi har gjort det i två års tid. Det sliter väldigt mycket på personalen, så därför behöver vi hitta andra, mer långsiktiga lösningar, säger Anna-Lena Danielsson.

Som vadå?

– Egen personal hade naturligtvis varit det bästa. Men det finns även förslag att jobba med barnmorskeledd förlossning här i Lycksele, sådana förslag måste vi jobba vidare med.