E4 mellan Umeå-Sävar stängs i tre veckor – trafiken leds om

Omledningen av trafiken kommer ske i två etapper. Den första etappen innebär en omledning av all trafik via Hjoggmark, Tväråmark och (väg 645 och 646) till Sävar samt den andra via Ersmark (väg 364) förbi Storliden (väg 647, och 646) och Sävar.

– Vi har full förståelse för att det kommer att få konsekvenser för de som färdas på sträckan. Därför är det också av yttersta vikt att du som trafikant respekterar skyltningen, visar respekt till dina medtrafikanter och boende längs omledningssträckan, säger Niklas Stark, projektledare vid Trafikverket i ett pressutskick.

Beläggningsarbetet på E4 är ett tvådelat projekt. Nästa år kommer inleds andra fasen – då ska beläggningen mellan Sävar och Lillåbron bytas.