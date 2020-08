Entusiaster på vintagecyklar intog Umeå: ”Kvaliteten är så mycket bättre”

Den som var i centrala Umeå under lördagseftermiddagen fick kanske syn på sällskapet på tretton personer som kom farandes på äldre cyklar, klädda i tidsenliga kläder.

Uppskattat av ”publiken”

Evenemanget Bike in Tweed brukar anordnas i Stockholm, men 100-årsjubiléet fick ställas in i år eftersom det brukar samla hundratals deltagare. I stället bestämde sig Ulrika Åström för att med sin man Ulf anordna ett Bike in Tweed i Umeå.

– Det är så roligt, man möts av glada tillrop och leenden, folk stannar till och fotograferar, säger Ulrika Åström om lördagens event.

”Måste inte konsumera nytt”

Intresset för vintage hänger också samman med en kritisk inställning till konsumtionssamhället.

– Man måste inte alltid konsumera nytt. Min mans cykel är 140 år gammal och funkar fortfarande. De äldre cyklarna rullar så lätt. De är gjorda för att hålla.