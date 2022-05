Antalet havsöringar minskar – nu utökas fisketillsynen i Västerbotten

Under maj månad har Länsstyrelsen påbörjat tillsynen av fisket efter kusten, i samarbete med kustkommunerna i Västerbotten. Man åker runt efter kusten med båt för att se till att fiskare följer de regler som finns.

– Det finns inga exakta siffror på hur mycket, men känslan är att havsöringen har minskat radikalt här uppe jämfört med tidigare, säger Per Brännström, fiskekonsulent på Umeå kommun.

Genom tillsynen hoppas Länsstyrelsen också få en bättre bild av hur mycket fiske som faktiskt bedrivs i området. Tillsynen gäller alla typer av fiske och hela länets kuststräcka kommer att kontrolleras.

Restriktioner för att skydda Havsöringen

Störst fokus ligger på älvarnas fredningsområden, men också områden som är grundare än tre meter.

– Tidigt på våren och sent på hösten när vattnet är svalt söker sig havsöringen in på grundare vatten. Då är det förbjudet att lägga nät där det är grundare än tre meter, säger Per Brännström fiskekonsulent på Umeå kommun.

Det finns ju storskaligt trålfiske i Östersjön som påverkar fiskebestånden. Kan den tillsyn ni gör av fritidsfiske bidra till förändring?

– Jag hoppas det, och bättre insikt så att vi kan reglera bestämmelserna och bygga upp starka fiskebestånd, säger Per Brännström.

Följ med ut på fiskekontroll i klippet ovan och se hur det går för fiskaren som lägger nät.