Här ska lastbilschaufförerna stoppas av polis – ny modern kontrollplats på E4 utanför Sävar: ”Behövs verkligen”

Den nya kontrollplatsen längs E4 strax norr om Sävar är främst byggd för att polisen ska kunna kontrollera tunga transporter.

I de olika byggnaderna på kontrollplatsen kommer det att gå att väga fordon, testa bromsar och inspektera fordon under- och överifrån. Digital teknik gör också att polisen slipper jobba ute på vägen. Istället kan de kalla in fordon till kontrollplatsen via variabla skyltar ute på E4.

– Jag skulle vilja påstå att det är Norrlands modernaste trafikplats. Den kommer bidra till en säkrare vägmiljö för alla. Dels att vi har rätt laster ute på vårt vägnät, och för att det blir mindre slitage på vägarna, säger Anneli Lindberg, projektledare på Trafikverket.

Börjar kontrollera i mitten på januari

Magnus Holmqvist, gruppchef för trafikpolisen i Västerbotten ser ett stort behov för kontrollplatsen.

– Den tunga trafiken som är här uppe ökar ju hellre än minskar, så det behövs verkligen göras kontroller, säger Magnus Holmqvist.

Anneli Lindberg på Trafikverket bedömer att projektet kommer att landa på runt 45 miljoner kronor. Trafikplatsen beräknas stå klar i mitten av januari.

Följ med på visning av den nya kontrollplatsen i klippet.