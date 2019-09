Förskolan Bilaal har bytt ut hela sin styrelse

Det var efter att en av ledamöterna i förskolan Bilaals styrelse i våras frihetsberövades för misstanke om brott mot rikets säkerhet som processen med att ta fram en ny styrelse påbörjades. Och enligt handlingarna var det den 25 augusti i år som den nya ledningen för Bilaals förskola valdes.



Men för kommunen blev det en lång väntan innan man mottog de handlingarna man begärt. När kommunen inte fick in de handlingar man efterfrågat via mejl på utsatt tid, skickades ett kravföreläggande till Bilaal. Trots det fick kommunen inte in några uppgifter.

Menar att mailen skickats fel

Förskolan Bilaal menar att mejlen från kommunen skickats till fel e-postadress, och vad gäller de handlingar som kommit brevledes från Umeå kommun, menar Bilaal att problem har uppstått på Posten vid uthämtning, och att breven sedan hunnits skickas i retur.

Måndagen den nionde september var sista dag för Bilaal att inkomma med handlingarna till kommunen, något som också gjordes.

– Bilaal lämnade in handlingar på måndag eftermiddag. Vad som hänt sedan dess är att vi inlett beredningen, säger utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin.

Ny lagstiftning bakom prövningen

Att kommuner ska genomföra ägar- och ledningsprövning av förskolor som byter ut sin styrelse har bara funnits i lagboken sedan i januari i år. Och Umeå är bland de första kommunerna i Sverige som tillämpar den nya lagen.

Exakt hur lång tid prövningen kommer ta för kommunen är svårt att säga i dagsläget, enligt Ann-Christine Gradin.



– Vi kommer att hantera ägar- och ledningsprövningen noggrant och enlighet med lagstiftningen.