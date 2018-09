Försvunnen jägare återfunnen död

– Jägaren har påträffats avliden, säger David Levy, befäl vid regionledningscentralen vid polisen.

Ett vittne ringde in under fredagen och hade hade sett den bil som passade in på polisen beskrivning av jägarens bil.

– Bilen låg i dammen vid Ajaureforsen, säger Levy.

Kört av vägen

Han berättar att polisens teori är att jägaren kört av vägen och bilen har sedan hamnat i vattnet.

– Dykare gick ned och där påträffades en man som vi identifierade som den försvunne jägaren, säger han.

Anhöriga är underrättade.

Den 85-årige jägaren anmäldes försvunnen under natten till torsdag. Ett stort sökpådrag sattes igång av polisen i trakterna kring Tärnaby.