Fortsatt konkurshot för Röbäcks 4H-gård

Röbäcks 4H-gård i Umeå höll under lördagen öppet hus för att samla in pengar för att undvika konkurs. Pengarna som samlades in räcker inte för att täcka gapet, men utan resultat var det inte.

– Vi har köpt oss tid. Framtiden ser betydligt ljusare ut, nu hoppas vi bara på att kommunen kommer att stötta oss. Men politikerna har ju verkat positiva, säger Jennifer Blomberg, vice ordförande på 4H.

Hänger på kommunen

Det var under sommarens torka som gården blev tvungen att köpa in dyrt djurfoder som sedan visade sig vara obrukbart. Man fick då köpa in nytt, men efter de stora ekonomiska förlusterna försattes 4H-gården i ett konkurshot. Men engagemanget för gårdens överlevnad har varit stor.

– Det är så många som hjälpt till, och deras hjälp är overderelig. Nu kommer vi fortsätta kämpa, och vi väntar egentligen bara på ett beslut från kommunen, och blir det ett positivt besked kommer konkurshotet att vara ett minne blott, säger Jennifer Blomberg.