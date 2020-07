Vd:n efter olyckan: ”Ber för att det ska gå bra”

Under onsdagen pågår arbetet med att höja ett bostadshus bredvid en matbutik på Hedlunda i Umeå. Det är OF Bygg som ska höja huset två våningar, men mannen som föll arbetade på Altum, en underleverantör som arbetar med att montera upp och ner byggnadsställningar. Lars Fredriksson, VD på OF Bygg, är den som ska uttala sig kring olyckan och enligt honom pågår arbetet mest för att kollegorna ska ha nära till varandra och kunna ventilera det som hänt.

– Alla, både på Altum och hos oss, är tagna. Vi pratar om det som har hänt och i kommer även kunna erbjuda samtalsstöd från och med imorgon, säger han.

Det pågår just nu flera utredningar kring olyckan. Polisen har varit på plats och förhört vittnen och händelsen utreds av åklagare Åsa Schoultz vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Hon väntar fortfarande på protokollet från den tekniska undersökningen, men säger att olyckan ska ha skett när man skulle montera ner en byggnadsställning.

– I samband med det skulle man lätta på en plywoodskiva och det saknades trall under, säger hon.

Enligt Lars Fredriksson är säkerheten a och o i arbetet, men att utredningen måste ha sin gång och visa exakt var och när olyckan inträffade.

– Rutiner och regler är väldigt strikta, men bevisligen är det någonting som inte har fungerat, säger han.