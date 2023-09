Här bygger forskare bäverdammar i Vindeln – vill undersöka smittspridning

Bävern har spridit sig till nästan hela landet sedan den återintroducerades 1922 efter att ha blivit utrotad i Sverige på 1800-talet.

Det är Europas största gnagare med en längd på 70-100 cm och en svans på 30-40 cm.

Bävern är huvudsakligen nattaktiv men kan ses även dagtid. Den lever alltid i anslutning till vatten, sjöar eller rinnande vatten. Den gräver ut sitt bo i en strandbrink eller bygger en hydda av grenar och dy. I rinnande vatten kan den dämma upp en upp till 150 lång vall kring hyddan så att vattendraget däms upp och det bildas en damm ovanför vallen, där hyddan vanligen är belägen. Ingången till boet ligger alltid under vattenytan, vilket gör det svårt för predatorer att ta sig in. För att bygga vallen och hyddan fäller bäver stora lövträd genom att under flera dagar gnaga med sina mycket stora framtänder på stammen ungefär en halv meter upp från basen.

Källa: Artdatabanken