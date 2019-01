Färjan Helena Elisabeth står just nu still på grund av isläget. Arkivbild. Foto: Olle Nygren.

Holmöleden avstängd

Färjan Helena Elisabeth på Sveriges längsta vägfärjeled Holmöleden står just nu still. Under morgonen har kylan gjort att isen frusit på och försvårat det för färjetrafiken.

– Under förmiddagen har det varit stora förseningar och tillslut ställdes turen som skulle gå klockan tio in. Nu har det blivit så pass besvärligt för dem att de blev tvunga att stänga av trafiken helt, säger Sara Lindström, kommunikatör på Trafikverket. I ett pressmeddelande skriver Trafikverket att turerna kommer att starta igen när isläget tillåter. Dela Dela

