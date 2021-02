Chatt: Hur är det att vara föräldraledig – mitt i en pandemi?

Jag är föräldraledig sedan 3,5 mån tillbaka, och har under merparten av perioden inte lämnat närområdet mer än för att handla mat - och även detta så sällan som möjligt. Första månaden var biblioteket öppet så vi kunde reservera böcker och hämta hem, men det stängde innan jul. Det blir enformigt och tärande, under flera månader är de enda jag träffat fysiskt min egna närmaste familj, och videosamtal med släkt och vänner är långt ifrån tillfredsställande när man är såpass isolerad från samhället. Det finns inte väldigt många sätt att variera vardagen på, och inga i bekantskapen är i liknande situation så det är svårt att kunna dela erfarenheter och hitta stöttning. Att hålla humöret uppe efter en natts dålig sömn eller om barnet har en dålig dag är mycket svårare nu än under föräldraledigheten för förra barnet.