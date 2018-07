Innebandyturneringen som växer så det knakar

Väder och innebandy brukar inte spela speciellt stor roll. Men när man som under utomhusturneringen på Norrvalla spelar just utomhus så är vädret så klart av stor betydelse.

Några matcher under fredagen flyttades in till Balderhallen på grund av ostadigt väder, annars har matcherna spelats under strålande solsken på de provisoriska innebandyplanerna på Norrvallas löparbanor.

Nästan dubblerat antalet lag

Förutom innebandy har spelare och besökare under helgen kunnat prova på andra idrotter, bland annat fotboll, friidrott och pingis. De som befunnit sig på området har också kunnat testa på taekwondo med ingen mindre än taekwondostjärnan Elin Johansson som instruktör.

– Vi vill öka ungdomars idrottande och öka spontanidrotten. Därför har vi så mycket prova-på aktiviteter på plats, säger Stephenson.

Samarbetar IBK Dalen

I årets turnering deltog 101 lag – nästan en dubblering mot förra årets turnering då 57 lag deltog. Fjolårets turnering var lite av ett test för att se hur intresset såg ut, berättar Stephenson, och inför årets turnering utökade man satsningen, bland annat genom ett samarbete med innebandyklubben IBK Dalen från Umeå.

– De har ytterligare kontakter och kunskaper inom innebandyn, vilket självklart bidrar, säger Stephenson.