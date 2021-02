Insatsledaren om ladan i Robertsfors: ”Taket som står kvar är en risk för oss”

Hör insatsledare Jonas Årebrand berätta om den pågående insatsen i Robertsfors, där taket på en lada rasat in under torsdagen. Foto: SVT/Berno Jonsson

Under torsdagskvällen arbetade räddningstjänst vid den ladugård i Valsfäboda där ett ladugårdstak rasade in tidigare under dagen.

– Nu är det ett statiskt läge, taket som står kvar är en risk för oss, säger insatsledaren Jonas Årebrand.