Anders Widmark är professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet och överläkare vid Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Foto: Jan Johnson / Mattias Pettersson

Intensiv strålbehandling lika effektiv som vanlig strålning av prostatacancer

Strålbehandling med hög dos under en kort period är lika effektiv mot prostatacancer som traditionell strålbehandling under längre tid, visar en ny skandinavisk forskningsstudie som letts från universitetssjukhusen i Umeå och Lund och som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

– Kortare behandlingstid på sjukhus är en fördel för både patienten och sjukvården. För framförallt patienter som har långt till sjukhus som vid traditionell strålbehandling ligger på patienthotellet i åtta veckor förkortas den tiden avsevärt. För sjukvården är det en enorm effektivisering av hela strålbehandlingen och den här metoden kan frigöra behandlingstillfällen för andra cancerformer, säger Anders Widmark, professor vid Umeå universitet. Två istället för åtta veckor Den metod som studerats kallas ultrahypofraktionerad strålbehandling och innebär att patienten får totalt sju behandlingar med hög stråldos under en tvåveckorsperiod. Detta jämfördes med den idag vanligaste strålbehandlingen, där patienten får dagliga behandlingar med lägre stråldos under åtta veckor. Direkt efter behandling var biverkningarna större för gruppen som fick ultrahypofraktionerad strålning, men sex månader efter behandlingen hade skillnaden i biverkningar mellan grupperna försvunnit. Mindre skador på tarmar och sexuell funktion – Strålbehandlingstekniken har utvecklats så att vi kan rikta strålarna mer specifikt mot tumören och därmed minimera skadorna på närliggande organ så att man bättre kan ha kvar kontroll av urinering, tarmfunktion och sexuell funktion. Det innebär också att det är möjligt med högre individuella stråldoser under kortare tid som i denna studie, säger Anders Widmark. Totalt 1200 män vid tio svenska och två danska sjukhus har ingått i studien som pågått under en tioårsperiod. Fem år efter avslutad behandling visade PSA-prov att omkring 84 procent av männen som ingick i studien, inte hade några tecken på att cancern kommit tillbaka och det gällde både de som genomgått ultrahypofraktionering och de som fått konventionell strålbehandling. Dela Dela

