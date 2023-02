Klimatförändringar ger fler halkdagar i norr – dagbarnvårdaren i Umeå: ”Ibland måste vi vara inne en hel dag”

Antalet dagar där både plus- och minusgrader uppmäts under samma dygn under vintern har ökat i Norrland. Det visar mätningar som SMHI har genomfört. Detta ökar risken för halka.

Hos dagbarnvårdaren Åsa Holmberg i Tavelsjö utanför Umeå märks det att de halkiga dagarna blivit fler. Barnen behöver allt oftare ha hjälm när de leker utomhus.