Här inspekteras kraftledningar med drönare – ska öka säkerheten

Drönare som samlar in bilder som analyseras med artificiell intelligens, AI, en mjukvara som hittar skador på kraftledningsnätet per automatik, testas just nu utanför Frostkåge norr om Skellefteå.

– Drönarna kommer in i samhället på många olika sätt och det blir spännande att se hur mycket vi kan använda dem i vår bransch, säger Patrik Lillbacka, avdelningschef för regionnät vid Skellefteå kraft.