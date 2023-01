Kriminalvården i Umeå försöker fånga in 70 vikarier till i sommar

I dagarna befinner sig Kriminalvården på rekryteringsturné. Under måndagen och tisdagen hade myndigheten parkerat sitt mobila showroom utanför träningsanläggningen Iksu i Umeå. Där kunde nyfikna besökare ta en virtuell tur in på någon anstalt eller kika in i en typisk fängelsecell på åtta kvadratmeter.

– Det är många som blir lite förvånade att man kan sommarjobba inom kriminalvården, men när de förstår att det är möjligt är det många som blir intresserade, säger Marcus Boman.

I klippet berättar han om vilken typ av människor de vill rekrytera.