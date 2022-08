Lag från Västerbotten blev matförgiftade på fotbollscup i Luleå – ledaren Viktoria: ”Jättetråkigt”

Ett flertal personer tvingades uppsöka sjukvård under fredagskvällen efter en misstänkt matförgiftning under en fotbollscup i Luleå. Spöland Vännäs IF flickor födda 2010 drabbades och har tvingats avbryta.

– Det känns jättetråkigt, säger ledaren och föräldern Viktoria Svanbro.