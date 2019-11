Länsstyrelsen: Idag hade man förmodligen gjort annorlunda

Myndighetens, nuvarande länsstyrelsens utövande, är ifrågasatt av Vapstens lappby i samband med målet i Lycksele tingsrätt. Under rättegången kommer lappbyns advokater att rikta kritik mot hur lantbruksnämnden, som senare gick in i länsstyrelsen, agerat under 1970-talet, då Vapsten sameby tillerkändes status som sameby, medan lappbyn, inte fick samma erkännande.

– Man gjorde ju då en bedömning vilka som hade bäst förutsättningar att bedriva renskötsel. Sedan överklagades det av de som inte fick bilda sameby. En överprövning gjordes där man förlorade, säger Björn Jonsson.

Han tillägger att länsstyrelsen under senare år försökt medla mellan parterna och komma fram till en lösning på konflikten, men ej lyckats. Parterna har helt enkelt stått för långt ifrån varandra, är myndighetens bedömning.

Men är det möjligt att det kan ha begåtts något fel från er sida tidigare?

– Under 1970-talet menar du. Jag kan inte säga annat än att det kanske kunde ha gjort annorlunda. Men jag vet inte.

”Vi följer det här målet”

Ser du att ni hade kunnat undvika situationen på något sätt?

– Jag tror nog att man hade kunnat göra något, men utifrån de förutsättningar som gällde då. Men helt klart hade man säkerligen kunnat lyfta in fler i den nuvarande samebyn. Det är min personliga bedömning, säger Björn Jonsson.

Länsstyrelsen inväntar domen för att sedan få klart för sig hur man kan agera.

– Det är klart att vi följer det här målet och får se utfallet av det för det har ju stor betydelse för de samer som finns i området. För nuvarande samebyn men också för de som skulle vilja delta i samebyn. Sedan får vi se vilka saker som måste hanteras framöver, men det har vi ingen aning om nu, säger Björn Jonsson.