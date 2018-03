Lavinvarningen: ”Avråder från all vistelse”

Varningen gäller hela fjällområdet, från kalfjället till området under trädgränsen. Det är ”mycket farliga förhållanden” i Vindelfjällen enligt Naturvårdsverket efter att hårda västliga vindar har byggt på drevsnöflak som kan utlösas i stora laviner.

Undvik sluttningar i lä

Enligt Naturvårdsverket är det farligast att vistas på eller under branta läsluttningar, och där avråder myndigheten från all vistelse under söndagen och måndagen.

”Farliga förhållanden” även i Jämtlandsfjällen

Även i södra Jämtlandsfjällen och västra Härjedalsfjällen finns det en betydande lavinfara och där är uppmaningen att man ska vara mycket försiktig när man väljer hur och var man ska åka.