Ljudregler vid utomhusfestivaler – det här gäller

Under helgens festival var det många i Umeå centrum men även utanför staden som blev störda av de mullrande basljuden som pågick sent in på småtimmarna. Erik Nilsson, miljöinspektör på Umeå kommun, berättar att evenemang normalt avslutas senast klockan 24:00 under fredag till lördag och klockan 23:00 söndag till torsdag.

Kommunen kan dock göra undantag vid speciellt tillfällen, som vid Brännbollsyran, då tar man hänsyn till bland annat närheten till bostäder och sedan är det polisen som ger tillstånd.

I klippet ovan berättar SVT:s reporter mer om hur högt man får spela och hur ljudvolymerna kontrolleras.