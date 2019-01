Majoritet Umeåbor i EM-truppen

Tove Alexandersson, Alfta-Ösa OK

Magdalena Olsson, IFK Mora OK

Frida Sandberg, Säterbygdens OK

Evelina Wickbom, I 19 IF

Linda Lindkvist, IK Jarl

Isabel Salén, IFK Mora OK

Hanna Eriksson, IFK Mora OK



Erik Rost, Alfta-Ösa OK

Erik Blomgren, Umeå OK

Markus Lundholm, OK Renen

Martin Hammarberg, Sundsvalls OK

Sixten Walheim, Robertsfors IK

Rasmus Wickbom, I 19 IF

Källa: Svenska Orienteringsförbundet